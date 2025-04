Thesocialpost.it - Matteo Salvini punta al Viminale: “Parlerò con Giorgia”. Problema od opportunità?

FIRENZE – La seconda giornata del congresso della Lega alla Fortezza da Basso ha segnato l’elezione, senza opposizione, dicome segretario del partito per la terza volta. Tra i protagonisti anche Roberto Vannacci, che, dopo un incontro riservato con, ha ufficializzato la sua adesione al Carroccio ricevendo la tessera direttamente dalle mani del leader: “Sono orgoglioso, è la miglior risposta al popolo della Lega”, ha detto.Tra gli interventi più attesi, quello di Marine Le Pen, collegata in video da Parigi, dove ha definito la condanna che la rende ineleggibile “un attacco violento al popolo francese”, spiegando che si tratta di una risposta politica alla sua contestazione delle istituzioni europee. “Non siamo sovranisti di serie B, vogliamo essere trattati come cittadini di serie A”, ha dichiarato, promettendo battaglia legale per tornare candidata.