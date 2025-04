Liberoquotidiano.it - Ue, ha ragione Giorgetti: i vincoli riformati un anno fa e già vecchi

La suggestione è stata accarezzata ieri da Giancarlo: sospendere il Patto di Stabilità. Una proposta che arriva a nemmeno undi distanza dalla riforma delle regole Ue sui conti pubblici. E che segue alla deroga varata dalla Commissione nel pacchetto ReArm Europe, poi ribattezzato ”Readiness 2030”, che prevede di scoporare daieuropei le spese militari fino all'1,5% del Pil. La cervellotica riforma del Patto approvata il 23 aprile dell'scorso è già svuotata. Ma l'esigenza di una moratoria si riaffaccia periodicamente nei momenti di crisi. Il Patto di Stabilità e Crescita, sottoscritto nel 1997 e in vigore dal 1999, nasce per rafforzare la disciplina fiscale dei Paesi Ue che adotterl'euro. Ma non ha mai funzionato. Il trattato riprende i famosi parametri di Maastricht, che impongono agli Stati di mantenere il deficit sotto il 3% del Prodotto interno lordo (Pil) e il debito sotto il 60%.