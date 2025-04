Maratona Milano 2025 | dominio africano con Langat e Ware Record di Kipkorir nella mezza di Firenze

Leggi su Sportface.it

Ecco i risultati e l’ordine di arrivo delladi, che ha visto un nettodegli atleti africani. Infatti, il podio sia al maschile che al femminile è completo appannaggio dei runner africani. Per quanto riguarda la gara maschile, nello specifico, si tratta di tripletta keniota: Leonard, Isaac Kipkemboi Too e Timothy Kosgei Kipchumba danno il via a una strepitosa azione all’interno degli ultimi due chilometri.si impone in 2h08.38, seguito a 7? da Kipkemboi Too e a 33? da Kipchumba.Shure Demise– Foto Maurizio Maule / IPAdomina al femminileAl femminile, invece, è trionfo etiope con Shure Demiseche taglia il traguardo in prima posizione in 2h23.31, che rappresenta anche il miglior crono stagionale su suolo italiano al femminile.