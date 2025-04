Incendio in un appartamento | un morto ustionata una donna

morto, una donna è rimasta gravemente ustionata e due persone sono state tratte in salvo. E' il bilancio di un Incendio in un appartamento al primo piano di corso della Resistenza ad Acerra. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono sviluppate all'interno della cucina, probabilmente dopo una fiammata, e si sono poi estese all'intero appartamento. A terra è stato trovato esanime un uomo di 54 anni.La compagna è stata trasportata dai sanitari del 118 al centro Grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli a Napoli. Hanno trovato rifugio su un balcone i due genitori della donna. Sul posto la Polizia locale, a coadiuvarla la Polizia di Stato.

