Star Wars | Jodie Comer nel cast del film di Shawn Levy con Ryan Gosling?

Jodie Comer è in trattative per unirsi a Ryan Gosling nel prossimo film di Star Wars diretto da Shawn Levy, ancora avvolto dalla massima riservatezza. Il prossimo film del regista di Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, ancora senza titolo, ha fatto un salto nell'iperspazio con l'ingaggio di Ryan Gosling (Drive, Barbie) nel ruolo del protagonista a gennaio, e ora abbiamo nuove notizie su chi potrebbe affiancarlo come protagonista femminile del progetto. Secondo lo scooper MTTSH, Jodie Comer (28 anni dopo, Killing Eve, The Bikeriders) è in trattative per un ruolo non rivelato, al fianco di Gosling, nel prossimo progetto misterioso di Star Wars di Levy. Comer ha già fatto una breve incursione nell'universo di Star Wars, interpretando la madre biologica di Rey (Daisy Ridley) in . Movieplayer.it - Star Wars: Jodie Comer nel cast del film di Shawn Levy con Ryan Gosling? Leggi su Movieplayer.it Secondo alcune fonti,è in trattative per unirsi anel prossimodidiretto da, ancora avvolto dalla massima riservatezza. Il prossimodel regista di Deadpool e Wolverine,, ancora senza titolo, ha fatto un salto nell'iperspazio con l'ingaggio di(Drive, Barbie) nel ruolo del protagonista a gennaio, e ora abbiamo nuove notizie su chi potrebbe affiancarlo come protagonista femminile del progetto. Secondo lo scooper MTTSH,(28 anni dopo, Killing Eve, The Bikeriders) è in trattative per un ruolo non rivelato, al fianco di, nel prossimo progetto misterioso didiha già fatto una breve incursione nell'universo di, interpretando la madre biologica di Rey (Daisy Ridley) in .

Star Wars: Jodie Comer nel cast del film di Shawn Levy con Ryan Gosling?. Star Wars: Daisy Ridley è ancora in contatto con "sua madre" Jodie Comer. L’Ascesa di Skywalker: Jodie Comer parla della madre di Rey. Star Wars: Jodie Comer sull’aver interpretato la madre di Rey Skywalker. Jodie Comer biografia. Star Wars: L’ascesa di Skywalker: 15 cameo di Star Wars 9 – SPOILER. Ne parlano su altre fonti

Star Wars: Jodie Comer nel cast del film di Shawn Levy con Ryan Gosling? - Il prossimo film del regista di Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, ancora senza titolo, ha fatto un salto nell'iperspazio con l'ingaggio di Ryan Gosling (Drive, Barbie) nel ruolo del protagonista a gen ... (msn.com)

Killing Eve star Jodie Comer in talks to join Ryan Gosling's Star Wars movie - Killing Eve star Jodie Comer is rumoured to be in talks to join the cast of Ryan Gosling's upcoming Star Wars movie. Shawn Levy, director of Deadpool & Wolverine, is helming the movie, which is ... (msn.com)

STAR WARS: Jodie Comer Rumored To Be In Talks To Join Ryan Gosling In Shawn Levy's Mysterious Movie - Jodie Comer is rumored to be in talks with Lucasfilm to reunite with Free Guy director Shawn Levy on his mysterious Star Wars movie, which already has Ryan Gosling on ... (comicbookmovie.com)