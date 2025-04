L' amore e le sue forme a palazzo San Giorgio la poesia di Mannino

amore e le sue forme" di Demetrio Mannino.Anche in questa circostanza, il. Reggiotoday.it - "L'amore e le sue forme" a palazzo San Giorgio la poesia di Mannino Leggi su Reggiotoday.it "È un momento difficile per il mondo intero e noi abbiamo bisogno di un linguaggio che, invece di dividere, unisca e ci faccia sentire comunità". Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà presentando il libro "L'e le sue" di Demetrio.Anche in questa circostanza, il.

