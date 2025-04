Dilei.it - Gabriella Carlucci su Ballando con le Stelle: “Io ospite? Troppo scontato”. Il motivo

Leggi su Dilei.it

Sarebbe un bel “colpo” in piena regola, ma purè irrealizzabile:non sarà maidella sorella Milly acon le. Sappiamo che a maggio latorna in onda con lo spin-off Sognandocon le, dove ritroveremo la storica giuria e tanti volti amatissimi che hanno fatto in parte la storia del dancing show più popolare e amato della televisione. Ma non vedremo mainé nello spin-off né nel format principale: ecco perché., perché non sarà maidicon le, sorella di mezzo di Anna e Milly, lavora oggi nel cinema come imprenditrice, anche se il suo passato è legato alla televisione e alla politica. Più volte è stata ipotizzata la sua presenza in uno dei programmi di punta della Rai, ovverocon le, condotto proprio dalla sorella Milly.