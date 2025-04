Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Col senno di poi sarebbe stato possibile l’undercut di Norris su Verstappen”

Dura sconfitta a Suzuka per la McLaren, che si è dovuta accontentare di un doppio piazzamento sul podio (2°, Piastri 3°) senza riuscire però a vincere il Gran Premio del Giappone 2025 pur avendo a disposizione la macchina più competitiva del lotto. Maxha rovinato i piani del team di Woking, conquistando una clamorosa pole position e resistendo poi in gara al pressing della coppia papaya fino alla bandiera a scacchi.si è presentato ai microfoni di Sky Sports UK spiegando i motivi della scelta di fermare ai box Landonello stesso giro di: “Non è chiaro se avremmo potuto fare, ma credo che, se avessimo fatto il pit di Lando per primo, non avremmo potuto fare quello di Oscar, e questoun problema per lui. Avremmo aspettato, il cheun problema con le altre vetture, in particolare Russell, che avevano effettuato già la sosta e che dovevamo coprire“.