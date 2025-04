Lapresse.it - Congresso Lega, Meloni: “Intendiamo rispettare programma punto per punto”

Videomessaggio di Giorgiaaldelladi Firenze. “La nostra coesione e la nostra compattezza ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l’Italia, di restituirle quell’autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni le sono state negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la Nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare.cheper, perché è esattamente questo che ci differenzia dai nostri avversari, che ci differenzia dalla sinistra: noi condividiamo la stessa visione del mondo e siamo al governo pergli impegni presi con i cittadini”, ha detto la premier aggiungendo: “Siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni”, ha aggiunto la premier.