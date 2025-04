Nico Gonzalez cambia ruolo in Roma Juve | Tudor lo schiera in quella posizione all’Olimpico Cosa ha in mente per l’argentino

Alle 20.45, allo Stadio Olimpico, la Juve di Igor Tudor sfiderà la Roma di Claudio Ranieri in una sfida fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Dando uno sguardo alle probabili formazioni della sfida, il tecnico croato si affiderà a Nico Gonzalez dal primo minuto anche contro i giallorossi. Rispetto al match col Genoa, però, l'argentino non giocherà tutta fascia a destra (lì ci sarà Weah), bensì trequartista insieme a Yildiz alle spalle di Vlahovic.

