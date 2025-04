Il club napoletano vince il campionato da imbattuto e torna nella serie nazionale

campionato e un obiettivo finalmente raggiunto: l’Afragolese, con due giornate di anticipo, può festeggiare la matematica promozione in serie D. La squadra di Andrea Ciaramella ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Napolitoday.it - Il club napoletano vince il campionato da imbattuto e torna nella serie nazionale Leggi su Napolitoday.it Un gol rifilato al Pomigliano al “Moccia”, la ventitreesima vittoria ine un obiettivo finalmente raggiunto: l’Afragolese, con due giornate di anticipo, può festeggiare la matematica promozione inD. La squadra di Andrea Ciaramella ha dimostrato ancora una volta il suo valore.

