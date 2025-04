Prima cessione Inter | via a metà prezzo il motivo

Prima cessione in casa Inter: il giocatore può andar via a metà prezzo già durante la prossima sessione estiva di calciomercato

Pur essendo attualmente impegnata su tre fronti con il sogno Triplete vivo più che mai tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, l'Inter sta iniziando a guardarsi intorno per la prossima stagione. Sicuramente le attenzioni dell'Intero ambiente meneghino sono tutte rivolte solo ed esclusivamente al campo e non potrebbe essere diversamente. Una grande società, però, non si fa cogliere impreparata in vista del futuro ed è quello che sta facendo Marotta e il team mercato nerazzurro.

La prossima estate non si andrà incontro ad una rivoluzione ma alcuni ruoli chiave saranno rivisti. Come ad esempio la difesa, dove possono dire addio i vari De Vrij e Acerbi, ormai con una carta d'identità sempre più alta.

