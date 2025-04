Tartaruga messa in salvo da un pescatore torna in mare dopo mesi di cure

tornata finalmente in mare questa mattina la Tartaruga marina curata dal centro di recupero di Calimera, dopo mesi di cure specialistiche a seguito dell’ingestione di plastica. A trarla in salvo era stato un pescatore di Gallipoli, che aveva subito allertato la guardia costiera e il. Lecceprima.it - Tartaruga messa in salvo da un pescatore, torna in mare dopo mesi di cure Leggi su Lecceprima.it GALLIPOLI - Èta finalmente inquesta mattina lamarina curata dal centro di recupero di Calimera,dispecialistiche a seguito dell’ingestione di plastica. A trarla inera stato undi Gallipoli, che aveva subito allertato la guardia costiera e il.

