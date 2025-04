Bergamonews.it - Alzano, rinvenuto nel Serio il cadavere di una donna

. Il corpo di unaè statonel fiumenella mattinata di domenica 6 aprile, nel comune diLombardo, sotto il ponte della ss671.L’allarme è stato lanciato dopo le 10, quando ilè affiorato dall’acqua, in una zona in cui è particolarmente basso, non lontano da un’area verde particolarmente frequentata nei pressi della ciclabile.Sul posto al lavoro le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Intervenuti anche i mezzi di soccorso in mattinata. Notizia in aggiornamento