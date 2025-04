Serieanews.com - Juve, il talento italiano sarà tuo: mossa a sorpresa del Napoli

Leggi su Serieanews.com

Sembrava tutto fatto, poi è saltato tutto. Ma in estate la storia potrebbe ricominciare, con meno rumore e più concretezza, via libera per ildel(LaPresse) – serieanews.comCi sono storie di mercato che iniziano come certi flirt estivi: sguardi intensi, promesse sussurrate, persino un mazzo di rose sul tavolo. Poi, al momento di fare sul serio, uno dei due si tira indietro. Il calcio, in questo, è più romantico di quanto si creda.A gennaio, Pietro Comuzzo era finito nel mirino del. Difensore classe 2005, rivelazione della Fiorentina e già affacciato alla Nazionale, aveva incantato per personalità e letture difensive. Gli azzurri ci avevano messo la faccia. E soprattutto il portafoglio: 35 milioni di euro sul piatto. Un’offerta che avrebbe fatto vacillare chiunque, tranne Rocco Commisso, che prima ha temporeggiato poi, a mercato praticamente concluso, ha detto di no.