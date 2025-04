Domenica pomeriggio con rischio pioggia su Bari e provincia inizio settimana nuvoloso

Dopo un sabato con un bel sole e temperature primaverili, suè in arrivo un peggioramento delle condizioni climatiche. Nelle ultime ore la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla dalle 12 di6 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 7 aprile per possibili.

Pioggia in arrivo: allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico.

Pioggia in arrivo, migliora nel weekend: le previsioni meteo su Bari.

Umbria, diramata l'allerta meteo gialla in tutta la regione: rischio pioggia e temporali con possibili frane e fiumi in piena.

Ciclone in arrivo da DOMENICA, rischio NUBIFRAGI su molte regioni.

Maltempo, tregua finita. Diramata l’allerta meteo a Milano e in Lombardia per il rischio temporali.

GP Azerbaigian 2024: che tempo farà? Rischio pioggia in qualifica, non in gara.