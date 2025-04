Fiumicino, la riforma degli uffici slitta al 1 maggio.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 aprile 2025- Tutto rimandato al 1°. L’attesa riorganizzazione della macchina comunale, che avrebbe dovuto prenderealmente il via dal primo aprile, subirà un ulterioremento. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini, che nella seduta del 28 marzo ha approvato la proroga dell’entrata in vigore della nuova macrostruttura organizzativa del Comune di. Una scelta dettata dalla necessità di completare gli atti tecnici e gli adempimenti procedurali indispensabili per l’effettiva operatività dei nuovi assetti amministrativi.Il rinvio comporta anche il prolungamentoincarichi dirigenziali ad interim in alcuni settori chiave dell’amministrazione. Con due distinti decreti firmati il 1° aprile, il sindaco ha infatti confermato per ulteriori due settimane le reggenze provvisorie nel Settore Servizi Scolastici e in quello dei Servizi al Cittadino.