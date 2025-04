Casertana Iori indica la strada | Dobbiamo concentrarci su di noi Giugliano squadra di valore

Casertana è attesa a Giugliano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Manuel Iori, allenatore rossoblù, ha presentato la gara in conferenza stampa: “È un’altra partita importante, dopo la quale ne mancheranno soltanto tre. Dobbiamo concentrarci prima su questa: il focus è. Casertanews.it - Casertana, Iori indica la strada: "Dobbiamo concentrarci su di noi. Giugliano squadra di valore" Leggi su Casertanews.it Laè attesa aper la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Manuel, allenatore rossoblù, ha presentato la gara in conferenza stampa: “È un’altra partita importante, dopo la quale ne mancheranno soltanto tre.prima su questa: il focus è.

Casertana, Iori indica la strada: "Dobbiamo concentrarci su di noi. Giugliano squadra di valore". La Casertana affronta la Ternana nel primo turno di Coppa Italia: la presentazione e le probabili formazioni. Trapani, Carriero: "Abbiamo avuto difficoltà, il presidente crede alla B".

