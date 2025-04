Aggredisce la capotreno e spacca un vetro | panico sul treno regionale

Aggredisce la capotreno, poi inizia a urlare, prende un estintore, lo lancia e distrugge il vetro di una porta. Scoppia il panico a bordo treno e il convoglio è costretto a fermarsi, con circa venti passeggeri evacuati. Cosa è successo sul convoglio regionale E' accaduto ieri sera su un convoglio regionale sulla linea Bologna-Ancona, fermato poi alla stazione di Varignana, frazione di Castel San Pietro Terme. L'uomo, uno straniero di 36 anni, è salito sul treno in stato di agitazione. Ha aggredito verbalmente la capotreno, urlato, afferrato gli estintori di bordo, spaccato uno dei contenitori e rotto una porta. Il convoglio regionale è stato fermato alla stazione di Varignana lungo la linea Bologna-Ancona, frazione del comune di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.

