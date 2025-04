Ucraina missili russi su Kiev | almeno un morto nella capitale

russia ha lanciato attacchi missilistici e con droni su diverse regioni ucraine, uccidendo almeno una persona a Kiev. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha dichiarato che il corpo di una persona è stato recuperato dalle macerie dopo che i missili russi sulla capitale hanno scatenato incendi in diversi quartieri, danneggiando edifici e veicoli. Gli incendi sono scoppiati nelle aree non residenziali dei quartieri Obolonskyi, Darnytskyi e Solomianskyi. Tre persone sono rimaste ferite a Darnytskyi e otto auto sono state danneggiate. Lapresse.it - Ucraina, missili russi su Kiev: almeno un morto nella capitale Leggi su Lapresse.it Laa ha lanciato attacchistici e con droni su diverse regioni ucraine, uccidendouna persona a. Il sindaco della, Vitali Klitschko, ha dichiarato che il corpo di una persona è stato recuperato dalle macerie dopo che isullahanno scatenato incendi in diversi quartieri, danneggiando edifici e veicoli. Gli incendi sono scoppiati nelle aree non residenziali dei quartieri Obolonskyi, Darnytskyi e Solomianskyi. Tre persone sono rimaste ferite a Darnytskyi e otto auto sono state danneggiate.

