Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati di Pamela Prati

sono stati tanti gli ex fidanzati di Pamela Prati, che la showgirl ha avuto nel corso della sua vita. Flirt, come quelli con Kabir Bedi, Richard Gere, Franco Causio e Sandy Marton, ma anche storie vere e proprie come quella con Ciro Quaranta e con Daniel Sebastian Jabir, imprenditore argentino che la showgirl ha sposato a Las Vegas nel 2009. Dopo un paio di anni, la relazione è finita e Pamela Prati si è legata ad un altro uomo, di 23 anni più giovane di lei, Francesco, poi nel 2017 si è legata all'imprenditore Luigi Oliva.Dopo il matrimonio terminato con Daniel Sebastian Jabir, imprenditore argentino, Pamela Prati è stata legata per 7 anni a Francesco Cordova, un uomo di 23 anni più giovane di lei. A Diva e Donna, a raccontarlo era stato proprio l'uomo: "Ci siamo conosciuti in discoteca, è stato un colpo di fulmine.

