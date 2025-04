Lanazione.it - Orsini, la voce di Confindustria a Firenze: “Dazi, necessità di dialogo con gli Stati Uniti”

Leggi su Lanazione.it

, 6 aprile 2025 – "Come ha detto ieri il ministro Giorgetti, non facciamoci prendere dal panico. Vedendo Wall Street o Piazza Affari che bruciano soldi io dico: attenzione che qualcuno sta facendo grandi interessi, quindi fermiamoci perché stiamo bruciando soldi di capitalizzazione di imprese che vivono di economia reale, alcune che non producono negli Usa": così il presidente di, Emanuele, rispondendo a una domanda sui, ospite del congresso della Lega in corso a. "Abbiamo ladi dialogare con gli- ha aggiunto- ed è l'Europa tutta insieme che deve negoziare". Il negoziato persi può fare su tanti fronti: "Si può fare sul Big Tech, e si può fare sull'acquisto del gas. Ma noi dobbiamo dialogare con tutti - ha aggiunto - perché i nostri prodotti li vendiamo a tutti".