Salvini discute con Piantedosi e Meloni sul ritorno al Viminale

Piantedosi sia con Giorgia Meloni. Io sono a disposizione dell'Italia e della Lega, senza avere smanie". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del congresso della Lega in corso a Firenze, a proposito della proposta del suo partito di farlo tornare al Viminale da ministro dell'Interno. "Matteo Piantedosi è amico e un ottimo ministro, è stata una persona leale di fiducia e di parola - ha spiegato Salvini -. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica. Ed è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, sindaci ed elettori ci chiedono. Quindi, sapendo che Matteo è e sarà grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto parlerò sia con lui sia con Giorgia Meloni".

