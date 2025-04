Spazionapoli.it - Bologna-Napoli, non solo Scudetto: De Laurentiis spia Italiano per il dopo Conte?

non sarà solamente una sfida decisiva per lo, ma anche una nuova occasione per osservare Vincenzonel caso di addio diIl nome di Vincenzocontinua a orbitare attorno alla panchina del. Da tempo apprezzato dal presidente Aurelio De, il tecnico attualmente alla guida delfu a un passo dagli azzurri due estati fa, quando sembrava pronto a raccogliere l’eredità di Luciano Spallettilodel 2023.Alla fine, però, il patron napoletano decise di non incrinare i rapporti con l’amico Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, lasciando intatta la stima reciproca. Al posto diarrivò Rudi Garcia, ma quella sliding door resta un “chissà” che aleggia nell’aria., la serata di: idea per il futuroCome riportato dal Corriere di, l’ammirazione tra Denon si è mai affievolita, e il prossimo Monday Night di Serie A, con ilospite al Dall’Ara, sarà un’occasione speciale per rivederli faccia a faccia.