Scafati maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe

incendio ha colpito un capannone industriale di 17.000 mq a Scafati (Salerno), adibito allo stoccaggio di ecoballe. Le operazioni di spegnimento, che sono in corso da 24 ore, vedono coinvolte squadre locali, supportate dai comandi dei Vigili del Fuoco di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. L’incendio ha causato il collasso della copertura della struttura, rendendo necessarie lunghe operazioni di bonifica e spegnimento. Il sito interessato si trova in via Galileo Ferraris, nel comune di Scafati, e porta il nome di “Seneca”.A causa della densa coltre di fumo che si è diffusa nell’area, l’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) ha attivato il monitoraggio della qualità dell’aria. In una nota, l’agenzia ha riferito che il rogo ha coinvolto materiale plastico e carta/cartone da imballaggi, generando una significativa quantità di fumi potenzialmente dannosi. Thesocialpost.it - Scafati, maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe Leggi su Thesocialpost.it Un vastoha colpito un capannone industriale di 17.000 mq a(Salerno), adibito allodi ecoballe. Le operazioni di spegnimento, che sono in corso da 24 ore, vedono coinvolte squadre locali, supportate dai comandi dei Vigili del Fuoco di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. L’ha causato il collasso della copertura della struttura, rendendo necessarie lunghe operazioni di bonifica e spegnimento. Ilinteressato si trova in via Galileo Ferraris, nel comune di, e porta il nome di “Seneca”.A causa della densa coltre di fumo che si è diffusa nell’area, l’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) ha attivato il monitoraggio della qualità dell’aria. In una nota, l’agenzia ha riferito che il rogo ha coinvolto materiale plastico e carta/cartone da imballaggi, generando una significativa quantità di fumi potenzialmente dannosi.

Maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe a Scafati. Scafati, maxi incendio in un capannone industriale: vigili del fuoco al lavoro da 24 ore. Maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe a Scafati. Scafati, 5 vigili del fuoco feriti nelle operazioni di spegnimento del maxi - rogo. Scafati, 5 vigili del fuoco feriti nelle operazioni di spegnimento del maxi-rogo. Incendio di rifiuti a Scafati, interviene l'Arpac: in corso il monitoraggio della qualità dell'aria. Ne parlano su altre fonti

Maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe a Scafati - AGI - "Da 24 ore squadre locali, supportate per tutta la notte anche dai comandi di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, impegnate a Scafati per l’incendio di un capannone industriale di 17.000 mq a ... (msn.com)

Scafati, maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe - Screenshot Un vasto incendio ha colpito un capannone industriale di 17.000 mq a Scafati (Salerno), adibito allo stoccaggio ... (thesocialpost.it)

Scafati, incendio al sito dei rifiuti: paura per la nube tossica - Vasto incendio divampato ieri mattina all'interno dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti S.EN.EC.A srl in via Ferraris, nella zona periferica della città. Una persona è rimasta ustionata, due vigili ... (informazione.it)