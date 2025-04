Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Venezia 0-0: Regna l’equilibrio LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo realeIlriceve ilin un lunch match domenicale molto delicato valido per la trentunesima giornata del campionato diA, 12esimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni separate in classifica da 5 punti in favore dei salentini che saràdall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.Giampaolo e Di Francesco, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi di Marco Giampaolo vogliono interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive rimediate contro Udinese, Fiorentina, Milan, Genoa e Roma – tutte di misura – dopo il pareggio contro il Monza. Lo scopo è quello di tornare a muovere la classifica e provare a mettere una certa distanza dal terzultimo posto occupato oggi dall’Empoli.