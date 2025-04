Davidemaggio.it - BOOM! Danilo e Fabrizio Mileto, la coppia nip di The Couple

A Thec’è spazio anche per unanip. Davide Maggio è in grado di rivelarvi in anteprima che tra i concorrenti del nuovo reality condotto da Ilary Blasi ci saranno anche due fratelli:, classe 1992, e, nato nel 1997, arrivano da Bari. Il primo è un modello (il management è di Paola Benegas, l’agente che ha rappresentato Lorenzo Spolverato e Helena Prestess nell’edizione appena conclusasi del Grande Fratello). Su Instagram, dove non mancano vari riferimenti alla sua professione, ha circa 8.000 follower. Un po’ più defilato, invece, il fratello, di cinque anni più piccolo, con 1.500 follower all’attivo sul suo profilo social.A Thei fratellise la vedranno dunque con le altre sette coppie in gara per tentare di agguantare il montepremi di 1 milione di euro.