Como tre poliziotti eroi salvano madre e bimba di due mesi da un incendio in casa

Como, 6 aprile 2025 – Una donna di 34 anni e la figlia di due mesi sono state salvate da vigili di fuoco e da tre poliziotti liberi dal servizio, intervenuti per un incendio che si è sviluppato sabato pomeriggio in un appartamento di via Alciato, dove madre e bimba vivono. Le fiamme sono partite dal cortocircuito di un piccolo elettrodomestico, verso le 16: i tre agenti della Questura di Como, liberi dal loro servizio che passavano per strada, si sono accorti che dalla finestra di un appartamento usciva un denso fumo e delle fiamme. Hanno raggiunto velocemente la porta d’ingresso dell’appartamento per verificare cosa stesse accadendo e, con qualche difficoltà, sono riusciti a farsi aprire dalla donna, originaria del Camerun, visibilmente spaventata e disorientata, che ha subito indicato la stanza dove c’era la bimba. Ilgiorno.it - Como, tre poliziotti eroi salvano madre e bimba di due mesi da un incendio in casa Leggi su Ilgiorno.it , 6 aprile 2025 – Una donna di 34 anni e la figlia di duesono state salvate da vigili di fuoco e da treliberi dal servizio, intervenuti per unche si è sviluppato sabato pomeriggio in un appartamento di via Alciato, dovevivono. Le fiamme sono partite dal cortocircuito di un piccolo elettrodomestico, verso le 16: i tre agenti della Questura di, liberi dal loro servizio che passavano per strada, si sono accorti che dalla finestra di un appartamento usciva un denso fumo e delle fiamme. Hanno raggiunto velocemente la porta d’ingresso dell’appartamento per verificare cosa stesse accadendo e, con qualche difficoltà, sono riusciti a farsi aprire dalla donna, originaria del Camerun, visibilmente spaventata e disorientata, che ha subito indicato la stanza dove c’era la

