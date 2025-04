Panorama.it - Tre ristoranti (e due cafè) per gustarsi la Design Week 2025

Leggi su Panorama.it

In occasione del Salone del Mobile, il connubio trae ristorazione assume una veste innovativa e coinvolgente. Tre spazi unici – That’s Panaro, Particolare Bistrot e Classico trattoria & cocktail – ridefiniscono l’esperienza gastronomica trasformando ogni ambiente in un vero e proprio palcoscenico dove estetica, funzionalità e atmosfera si fondono per offrire un’esperienza multisensoriale. Questi tre(e due) rappresentano l’evoluzione delapplicato alla ristorazione, dimostrando che l’innovazione estetica non è solo un elemento decorativo, ma un vero e proprio linguaggio in grado di esaltare il gusto, la tradizione e la convivialità. Durante il Salone del Mobile, questi spazi offrono ai visitatori l’opportunità di vivere ilin ogni sua forma, trasformando ogni pasto in un’esperienza immersiva e indimenticabile.