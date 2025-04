Vlahovic da record in Serie A | è il primo giocatore ad esserci riuscito! La statistica che lo incorona prima di Roma Juve

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche relative al match contro la Roma, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Una di queste riguarda Dusan Vlahovic, tornato centrale nel progetto di Igor Tudor.Il serbo è stato coinvolto in 100 gol in Serie A (86 reti e 14 assist): il classe 2000 è il primo giocatore nato dal 1998 in avanti ad aver raggiunto questo traguardo nella competizione.

