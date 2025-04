Incendio in casa ad Acerra | muore 54enne ustionata la compagna

Incendio di un appartamento ad Acerra (Napoli); illesi i genitori della donna, hanno trovato rifugio sul balcone. Leggi su Fanpage.it Un morto e una donna ferita nell'di un appartamento ad(Napoli); illesi i genitori della donna, hanno trovato rifugio sul balcone.

Incendio ad Acerra, rogo in appartamento: morto un uomo, ustionata la moglie. Incendio in casa ad Acerra: muore 54enne, ustionata la compagna. Acerra, incendio in casa: muore per le ustioni. ?Incendio in casa, morto un uomo e gravemente ustionata la moglie: i genitori (invalidi) si rifugiano sul balc. Incendio in un appartamento: un morto, ustionata una donna. Pozzuoli, picchia l'ex fidanzata e tenta di gettarla dal belvedere: arrestato. Ne parlano su altre fonti

Incendio in casa ad Acerra: muore 54enne, ustionata la compagna - Un morto e una donna ferita nell'incendio di un appartamento ad Acerra (Napoli); illesi i genitori della donna, hanno trovato rifugio sul balcone ... (fanpage.it)

Acerra, incendio in casa: muore per le ustioni - Momenti di terrore ad Acerra, dove un incendio scoppiato nella notte ha colpito un appartamento in Corso della Resistenza. Le fiamme si sono propagate al primo piano di una palazzina, generando panico ... (ilmediano.com)

Uomo muore in incendio appartamento, ustionata una donna - Un uomo è morto, una donna è rimasta gravemente ustionata e due persone sono state tratte in salvo. E' il bilancio di un incendio in un appartamento al primo piano di corso della Resistenza ad Acerra. (msn.com)