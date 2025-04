Jovanotti ancora emozionato in camerino dopo il concerto | Grazie Bologna uno spettacolo unico

Bologna, 6 aprile 2025 – “Io continuo a essere esterrefatto, stupito e felice di questo show e del pubblico.” Con queste parole, pronunciate a caldo nel camerino dopo il concerto, Jovanotti ha voluto ringraziare Bologna per una delle serate più emozionanti del suo tour. Il video, condiviso su Instagram dopo lo spettacolo del 5 aprile all’Unipol Arena, è una dichiarazione d’amore sincera alla città e al pubblico. Nel filmato si vede il cantante ancora sudato, felice, che mostra alcuni dei regali ricevuti durante la serata: un pupazzo, un sole fatto all’uncinetto, un mappamondo gonfiabile. Poi racconta. “Succedono delle cose incredibili. Stasera c’era un gruppo vestito apposta per il concerto con vestiti fosforescenti. Poi c’era un gruppo di Hare Krishna, secondo me. E una ragazza con un cartello con scritto che si è laureata ieri. Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti ancora emozionato in camerino dopo il concerto: "Grazie Bologna, uno spettacolo unico" Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 6 aprile 2025 – “Io continuo a essere esterrefatto, stupito e felice di questo show e del pubblico.” Con queste parole, pronunciate a caldo nelilha voluto ringraziareper una delle serate più emozionanti del suo tour. Il video, condiviso su Instagramlodel 5 aprile all’Unipol Arena, è una dichiarazione d’amore sincera alla città e al pubblico. Nel filmato si vede il cantantesudato, felice, che mostra alcuni dei regali ricevuti durante la serata: un pupazzo, un sole fatto all’uncinetto, un mappamondo gonfiabile. Poi racconta. “Succedono delle cose incredibili. Stasera c’era un gruppo vestito apposta per ilcon vestiti fosforescenti. Poi c’era un gruppo di Hare Krishna, secondo me. E una ragazza con un cartello con scritto che si è laureata ieri.

