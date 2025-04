Papa Francesco appare a sorpresa in Piazza San Pietro Buona domenica a tutti

ROMA (ITALPRESS) – A sorpresa Papa Francesco è apparso in Piazza San Pietro al termine della Santa Messa in occasione del Giubileo degli Ammalati accolto dagli applausi dei fedeli e dei pellegrini lì riuniti.Si tratta della prima uscita del Pontefice dopo il rientro a Casa Santa Marta al termine della lunga degenza all'ospedale Gemelli. "Buona domenica a tutti, grazie tante" sono state le sue parole pronunciate alla Piazza.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

