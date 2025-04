Si ribalta con l' auto | 32enne in ospedale

Bresciatoday.it - Si ribalta con l'auto: 32enne in ospedale Leggi su Bresciatoday.it Se l'è vista brutta e le sue condizioni sono gravi; ma non sarebbe in pericolo di vita l'uomo che nella notte di ieri è stato protagonista di un incidente a Brescia, in via Volturno. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima della mezzanotte: al loro arrivo hanno trovato la vettura su cui.

Brescia: si ribalta con l'auto, 32enne trasportato in ospedale in codice giallo. Si ribalta con l’auto in via Volturno, ferito un 32enne. Auto si ribalta dopo uno scontro. Muoiono madre e la figlia 32enne incinta. Trani, auto si ribalta dopo un incidente: morte madre e figlia. La giovane era incinta. Fino Mornasco, auto si ribalta sulla Statale dei Giovi: paura per una 32enne. Auto si ribalta dopo uno scontro. Muoiono madre e la figlia 32enne incinta. Ne parlano su altre fonti

Si ribalta con l’auto in via Volturno, ferito un 32enne - È stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia il 32enne coinvolto in un incidente stradale in via Volturno a Brescia. Per cause in via d’ ... (elivebrescia.tv)

Auto si ribalta dopo uno scontro. Muoiono madre e la figlia 32enne incinta - Tragedia in Puglia. Due donne, madre e figlia, sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Andria ... (notizie.tiscali.it)

Trani, auto si ribalta dopo un incidente: morte madre e figlia. La giovane era incinta - I sanitari hanno provato a salvare il feto di Margherita Di Liddo ma non c'è stato nulla da fare. La madre, Rosa Mastrototaro, è morta in pronto soccorso per le ferite. Ricoverato anche il padre della ... (informazione.it)