Tornano le gare al campo scuola 200 atleti provenienti da tutta Italia e dalla Finlandia

atletica viterbese con la manifestazione di apertura agonistica outdoor che si è svolta sabato 5 aprile presso l'impianto comunale del campo scuola di Viterbo con la presenza di ben 200 atleti gara provenienti dalle società della provincia e numerosi atleti dal Lazio, Umbria, Abruzzo. Viterbotoday.it - Tornano le gare al campo scuola, 200 atleti provenienti da tutta Italia e dalla Finlandia Leggi su Viterbotoday.it Riparte l'ca viterbese con la manifestazione di apertura agonistica outdoor che si è svolta sabato 5 aprile presso l'impianto comunale deldi Viterbo con la presenza di ben 200garadalle società della provincia e numerosidal Lazio, Umbria, Abruzzo.

