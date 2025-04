Sololaroma.it - Roma Femminile, Giugliano: “Spero di scalare posizioni per il Pallone d’Oro”

Manuela, centrocampista dellae della Nazionale, si è confermata tra le migliori calciatrici italiani in circolazione nel corso di questa stagione. Il capitano della formazione giallorossa si è raccontata ai microfoni di Dribbling: “Quando ero nella pancia di mia madre già scalciavo. Ho iniziato a giocare con mio fratello e mio padre nel campo sotto casa, costruito praticamente da noi. Le porte erano fatte con le ciabatte“. Sul numero 10: “Questo numero ha qualcosa in più, indossarlo ti dà un senso di appartenenza importante, inspiegabile. Totti mi regalò la sua maglia con scritto ‘da 10 a 10’ e la custodisco gelosamente ancora oggi“. Sull’essere inserita nella classifica finale del: “La notizia di essere tra le candidate mi è arrivata in un momento particolare.