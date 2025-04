FOTO | Iniziati i lavori per l’allestimento dello stage di WM 41

dello Showcase Of Immortals sta prendendo sempre più forma e già conosciamo i due piatti forti, ossia il match a tre tra Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk e il match titolato tra Cody Rhodes e John Cena.Iniziati i lavoriSono Iniziati i lavori per l’allestimento dello stage di WM 41 presso l’Allegeant Stadium di Las Vegas. Al momento non si vede ancora gran che essendo i lavori appena Iniziati, ma stanno comunque circolando in rete le prime immagini. Qui sotto la FOTO. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ringside News (@ringsidenewscom) Zonawrestling.net - FOTO: Iniziati i lavori per l’allestimento dello stage di WM 41 Leggi su Zonawrestling.net Non manca ormai molto all’appuntamento con WrestleMania, principale evento dell’anno di casa WWE. L’edizione numero 41 sarà di scena all’Allegeant Stadium di Las Vegas, Nevada, il 19 e 20 aprile prossimi. La cardShowcase Of Immortals sta prendendo sempre più forma e già conosciamo i due piatti forti, ossia il match a tre tra Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk e il match titolato tra Cody Rhodes e John Cena.Sonoperdi WM 41 presso l’Allegeant Stadium di Las Vegas. Al momento non si vede ancora gran che essendo iappena, ma stanno comunque circolando in rete le prime immagini. Qui sotto la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ringside News (@ringsidenewscom)

