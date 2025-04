Oasport.it - LIVE Cobolli-Baez 0-1, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: iniziata la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.0040-30 Lungo il rovescio del romano.40-15 ACE (1°)!30-15 Non risponde qui di dritto sulla seconda l’albiceleste.15-15 Doppio fallo (1°), contro Misolic addirittura 5.15-0 Seconda in kick altissima e dritto in centro!0-1 Servizio vincente.40-30 Risposta praticamente vincente di dritto!40-15 Sulla riga il cross carico di, vincente il dritto anomalo.30-15 Ottimo slice di.15-15 Sbaglia ancheperò.0-15 Subito un errore di dritto, suo colpo migliore!Sebastianal servizio!Fa freddo, tanto!13:01 Quote che favoriscono il 7 volte vincitore di titoli ATP, tra quei titoli spiccano due ATP 500 a Rio.Giocatori in campo!12:55 Pare quindi che alle 13 vedremo in campo i finalisti!12:45 Non ci sono (per ora) ulteriori modifiche all’orario di gioco, vedremo se effettivamente alle 13 scenderanno in campo!12:13 Intorno alle 13 vi daremo un nuovo aggiornamento.