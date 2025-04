Rompipallone.it - Comuzzo, per Juve e Napoli brutto colpo: c’è una pretendente dall’estero

Leggi su Rompipallone.it

perntus e: sul difensore arrivano anche le pretendentiHa quasi monopolizzato il mercato invernale, almeno per quanto riguarda i calciatori italiani. Parliamo di Pietro, giovane talento della Fiorentina che a gennaio 2025 è finito nel mirino del. Giovanni Manna, ds partenopeo, ha provato a fare ilgrosso, mettendo sul piatto fino a 30 milioni di euro per strappare il difensore classe 2005 ai viola.Ma la Fiorentina non ha ceduto: ha sparato alto, altissimo, chiedendo 40 milioni. Una cifra da capogiro che ha fatto sfumare la trattativa, lasciando ilcon Rafa Marin e i viola con il loro gioiellino ancora in rosa. Nonostante il tira e molla,non ha perso il suo appeal.Certo, nelle ultime settimane ha accumulato più panchina che minuti in campo, ma il suo valore resta intatto, come un diamante grezzo che aspetta solo di essere lucidato.