Lecce Coulibaly da la carica nel pre partita | Contro il Venezia bisogna entrare in campo in questo modo

A DAZN nel pre partita di Lecce Venezia, ha parlato Lassana Coulibaly, centrocampista dei salentini, pronto a dare la carica ai suoi compagni vista l'importanza della sfida in ottica salvezza.

Coulibaly: “Bisogna essere pronti sul piano mentale” - Queste le parole di Lassana Coulibaly a Dazn: “C’è una partita da giocare, bisogna essere pronti sul piano mentale. Dobbiamo avere la testa libera per affrontare questo Venezia”. (calciolecce.it)

Lecce: Berisha, Coulibaly e Ramadani hanno fatto rientro e si sono allenati in gruppo - Lecce impegnato questo pomeriggio in una seduta ... Gaspar e Krstovic. Berisha, Coulibaly e Ramadani hanno fatto rientro in sede e si sono allenati regolarmente in gruppo. Domani pomeriggio ... (tuttomercatoweb.com)

Coulibaly, 81 minuti ed un pari deludente con il Mali - Il centrocampista del Lecce torna in campo con la sua Nazionale incappando in un risultato non ottimale in Repubblica Centrafricana ... (calciolecce.it)