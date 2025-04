Ilfattoquotidiano.it - Meloni al congresso della Lega: “Coalizione coesa e compatta. Sostegni ai settori colpiti dai dazi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Stiamo governando nel momento probabilmente più difficile dal Dopoguerra ad oggi”, esordisce Giorgianel suo videomessaggio al. “È successo e sta succedendo un po’ di tutto. Affronteremo anche il tema dei, con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi, prosegue la presidente del Consiglio dicendo di non aver condiviso la scelta degli Stati Uniti, ma di essere pronta a mettere in campo tutti gli strumenti, negoziali ed economici, necessari per sostenere le nostre imprese e i nostriche dovessero risultare penalizzati“.dice poi che tornerà a chiedere forza all’Europa la revisione di quelle che definisce “normative ideologiche”, ovvero “Green Deal, eccesso di regolamentazione in ogni settore, che oggi costituiscono dei veri e propriinterni che finirebbero per sommarsi in modo insensato a quelli esterni”.