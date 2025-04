Gravidanzaonline.it - 25 Aprile: come raccontare la Resistenza ai bambini

Leggi su Gravidanzaonline.it

Il 25è un giorno di festa in Italia in quanto in questa data si celebra la liberazione dal nazifascismo. NotaFesta della Liberazione, quella del 25, è una data che per il nostro Paese rappresenta un vero e proprio punto di svolta e che con il passare degli anni richiede sempre,tutti gli eventi più importanti della storia di un Paese, grande attenzione. La richiede per l’importanza dell’evento che si commemora, ma anche per evitare che il significato originario di questo giorno di festa venga perso, sminuito, negato o tradito. Per conservare la memoria di questa data è indispensabile che i, gli adulti di domani, sappiano perché quel giorno è festa (non si va a scuola e ci sono manifestazioni in tutto il Paese). Vediamo quindisi puòlaai