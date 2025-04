L' ultimo spettacolo la recensione | la storica liberazione degli animali dal circo in un reportage LAV

ultimo spettacolo è il documentario che ricostruisce la storia della più grande liberazione di animali da un circo, nei cinema italiani il 7, 8 e 9 aprile. Guidato da un domatore, un cavallo si fa largo tra il pubblico festante trainando un carretto su cui staziona un orso con tanto di museruola. Sul dorso del cavallo è assicurata una piattaforma con sopra una tigre. Il loro ingresso nel tendone suscita stupore ed entusiasmo. Questa è l'essenza del circo: mostrare a distanza ravvicinata fiere domate per il divertimento degli umani. Ma chi pensa agli animali? Diretto dal giornalista e attivista Andrea Morabito, L'ultimo spettacolo nasce dall'esigenza di documentare la battaglia decennale di LAV contro lo sfruttamento degli animali nei circhi. Il documentario, in uscita nei cinema il 7, . Movieplayer.it - L'ultimo spettacolo, la recensione: la storica liberazione degli animali dal circo in un reportage LAV Leggi su Movieplayer.it L'è il documentario che ricostruisce la storia della più grandedida un, nei cinema italiani il 7, 8 e 9 aprile. Guidato da un domatore, un cavallo si fa largo tra il pubblico festante trainando un carretto su cui staziona un orso con tanto di museruola. Sul dorso del cavallo è assicurata una piattaforma con sopra una tigre. Il loro ingresso nel tendone suscita stupore ed entusiasmo. Questa è l'essenza del: mostrare a distanza ravvicinata fiere domate per il divertimentoumani. Ma chi pensa agli? Diretto dal giornalista e attivista Andrea Morabito, L'nasce dall'esigenza di documentare la battaglia decennale di LAV contro lo sfruttamentonei circhi. Il documentario, in uscita nei cinema il 7, .

