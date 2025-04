Primavera 1 i risultati di Lazio e Roma | la Roma allunga in vetta la Lazio sbanca Milano

Si è conclusa la trentaduesima giornata di Primavera 1 per Roma e Lazio. La Roma ribalta il Torino. Continua a vincere la Roma, e lo fa in una sfida tesa ed equilibrata con il Torino, risolta con una rimonta che permette ai ragazzi di mister Falsini di riprendersi la vetta del campionato di Primavera 1.

PRIMAVERA - Lazio, che colpaccio! D'Agostini firma la vittoria per 1-0 sull'Inter - La Lazio sbanca lo Stadio Konami e porta a casa una vittoria importantissima. L’uomo partita è Lorenzo D’Agostini che al 62’ trova la zampata vincente per il ... (lalaziosiamonoi.it)

LIVE PRIMAVERA - Inter - Lazio 0-0: inizia la ripresa - Primavera 1 | 32° giornata Domenica 6 aprile 2025, ore 11:00 Stadio Konami Youth Development Centre, Milano INTER: Calligaris, Maye Kouadio, Spinacce, Bodo, Venturini, Motta, ... (lalaziosiamonoi.it)

Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Lazio si ferma a Sassuolo, Graziani trascina la Roma - Un 1-1 contro i campioni in carica del Sassuolo che sulla carta sarebbe pure buono, se non fosse arrivato per una disattenzione. I ragazzi di mister Pirozzi hanno risposto colpo su colpo al ... (romatoday.it)