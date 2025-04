Riarmo Picierno contro la delegazione del Pd in piazza | Errore legittimano la piazza populista di Conte Su La7

delegazione del Pd presente ieri alla manifestazione contro il Riarmo, in qualche modo, si è mostrata favorevole alla impostazione di quella piazza. Io credo che avallare e legittimare quella piattaforma politica attraverso la presenza di una delegazione del Pd sia un Errore, perché quella piattaforma politica si basa su una mistificazione dei fatti. Io in quella piazza non ci sarei andata, non ci sono andata e non avrei mai mandato una delegazione del Pd perchésignifica accettare il campo da gioco di Giuseppe Conte“. Così a Omnibus (La7) Pina Picierno, europarlamentare del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo, boccia la presenza di una delegazione dem, costituita da Francesco Boccia, Marco Furfaro, Susanna Camusso e Sandro Ruotolo, alla manifestazione contro il Riarmo organizzata ieri dai 5 Stelle a Roma. Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Picierno contro la delegazione del Pd in piazza: “Errore, legittimano la piazza populista di Conte”. Su La7 Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ladel Pd presente ieri alla manifestazioneil, in qualche modo, si è mostrata favorevole alla impostazione di quella. Io credo che avallare e legittimare quella piattaforma politica attraverso la presenza di unadel Pd sia un, perché quella piattaforma politica si basa su una mistificazione dei fatti. Io in quellanon ci sarei andata, non ci sono andata e non avrei mai mandato unadel Pd perchésignifica accettare il campo da gioco di Giuseppe“. Così a Omnibus (La7) Pina, europarlamentare del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo, boccia la presenza di unadem, costituita da Francesco Boccia, Marco Furfaro, Susanna Camusso e Sandro Ruotolo, alla manifestazioneilorganizzata ieri dai 5 Stelle a Roma.

