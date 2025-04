Metropolitanmagazine.it - Chi erano i genitori di Luca Zingaretti, la mamma Emma Di Capua e il papà Aquilino: “Hanno avuto un passato forte”

nasce a Roma l’11 novembre 1961. Suo padre era, sua madre eraDi, scomparsi rispettivamente nel settembre 2021 e nell’ottobre 2020. IdiDisegnato l’esistenza della famiglia in modi diversi: lei, una donna sfuggita alla tragedia della Shoah, scampata per un soffio al dramma del 1943; lui, un uomo di cultura, riservato, un padre meraviglioso e sempre vicino ai figli, nonostante la separazione dalla moglie.ChidiI più vicini la chiamavano Mimmi.Di, madre di, ha portato tutta la vita sulle sue spalle il peso del ricordo di un trauma. Nata in una famiglia ebraica romana, è sopravvissuta ai rastrellamenti nazisti del 16 ottobre 1943, quando aveva solo sette anni.