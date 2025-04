Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati | Grazie tante

"Buona domenica a tutti. Grazie tante". Papa Francesco è arrivato a sorpresa oggi, 6 aprile, in piazza San Pietro per la celebrazione del Giubileo dei malati. Al termine della messa Francesco, in sedia a rotelle, si è unito alla benedizione finale e ha pronunciato poche parole. Il Pontefice, accompagnato dall'infermiere Massimiliano Strappetti, indossava cannule per l'ossigeno.

