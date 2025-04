Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro | Buona domenica a tutti e grazie

Papa Francesco è comparso a sorpresa in piazza San Pietro per salutare i 20 mila fedeli radunatisi per il Giubileo dei malati. In sedia a rotelle e con ancora l'ossigeno per sostenere la respirazione, alle 11.38 è arrivato sul sagrato levando il braccio, tracciando il segno della croce e benedicendo la folla. Poi, al microfono, ha detto: «Buona domenica a tutti, grazie tante!». Dopo aver salutato qualche persona, è rientrato a Santa Marta. È la prima volta che compare in pubblico dopo il ricovero di 38 giorni al Policlinico Gemelli. In questo periodo di convalescenza, sta vivendo isolato perché ha ancora le difese immunitarie basse. Le sue condizioni sono comunque in via di miglioramento e l'ultimo bollettino del 4 aprile parlava di «progressi nella voce e nella mobilità».

