Ilfattoquotidiano.it - Il toro lo disarciona e poi lo calpesta: morto a 24 anni Dylan Grant, giovane promessa del bull riding

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

to dal. Siamo in Texas e il ragazzo, unadel, stava partecipando al secondo turno di spettacolo di rodeo, l’Xtremes alla Wharton County Youth Fair, quando è statoto da undi nome Commander. Questo quanto riferito dalla Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA).Dopo averlo buttato a terra, l’animale hato, infliggendogli ferite mortali. La notizia la dà il New York Post. Il 24enne è stato soccorso e trasferito in elicottero nell’ospedale di Houston, dove èpoco dopo. “La nostra famiglia del rodeo ha perso uncowboy di grande talento la scorsa notte. Non esistono parole adeguate per esprimere il dolore in un momento di così profondo shock e tristezza”, le parole di Kendra Santos del podcast No Spin Rodeo su Facebook.