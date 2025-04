Allenamento personalizzato Inter in allarme | dubbio Bayern

Inter con il pareggio di Parma ha proseguito il suo tour de force che ora entra nella parte più importante: la doppia sfida Champions contro il Bayern Monaco Intervallata dalla sfida casalinga di campionato con il Cagliari.Allenamento personalizzato, Inter in allarme: dubbio Bayern (LaPresse) – Calciomercato.itUn trittico fondamentale per la stagione della squadra di Inzaghi che è ancora in corsa su tutti i fronti e vuole continuare così fino al termine, sperando in un finale pirotecnico. Per riuscirci servirà però una mano anche dalla dea bendata: occorre evitare tanti infortuni e sperare che la rosa sia completa fino al termine della stagione.

